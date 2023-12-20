РФС хочет продлить контракт с Карпиным

Генеральный секретарь РФСотметил, что в организации полностью доверяют главному тренеру сборной

Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года.

«Мы находимся в настолько теплой, дружественной и творческой атмосфере. Мы хотим, верим и надеемся, у нас появится как можно раньше определённость с официальными матчами, что тоже важно и ему. Мы ждем этого момента.

РФС полностью ему доверяет, мы настроены на то, чтобы он продлил контракт. Надеемся, что у него такое же отношение к РФС», — сказал Митрофанов «Матч ТВ».

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.