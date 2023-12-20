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    РФС хочет продлить контракт с Карпиным

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что в организации полностью доверяют главному тренеру сборной Валерию Карпину.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года.

    «Мы находимся в настолько теплой, дружественной и творческой атмосфере. Мы хотим, верим и надеемся, у нас появится как можно раньше определённость с официальными матчами, что тоже важно и ему. Мы ждем этого момента.

    РФС полностью ему доверяет, мы настроены на то, чтобы он продлил контракт. Надеемся, что у него такое же отношение к РФС», — сказал Митрофанов «Матч ТВ».

    Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

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