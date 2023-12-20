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    Наумов: Джикия, безусловно, придется ко двору «Локомотиву»

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о том, что состав железнодорожников может пополнить защитник «Спартака» Георгий Джикия.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Джикия, безусловно, придется ко двору "Локомотиву". И для команды, и для футболиста это очень хороший вариант. Во-первых, Джикия в какой-то степени "локомотивец", он играл там, играл в "Казанке", и можно сказать, что может вернуться в клуб, который он хорошо знает. Болельщики его примут, и это большой плюс для Джикии.

    Но если Абаскаль останется в "Спартаке", а видно, что он не доверяет Георгию, то я не вижу никакого смысла ему сидеть и дожидаться своего часа. Я думаю, уйти в "Локомотив" было бы очень правильным решением», — цитирует Наумова «Евро-Футбол.Ру».

    В нынешнем сезоне Джикия в 9 играх за «Спартак» во всех турнирах не отметился результативными действиями.

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    Соглашение Джикии с красно-белыми истекает летом 2024 года.

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