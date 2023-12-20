«Барселона» — «Альмерия»: счет матча 3:2 (1:1), обзор голов

Автор дубля Серхи Роберто Фото: globallookpress.com
На 33-й минуте счет открыл Рафинья.
Почти сразу «Альмерии» удалось отыграться. Гол на счету Лео Баптистао.
В середине второго тайма Серхи Роберто снова выводит вперед после паса Рафиньи.
Но гости спустя 11 минут снова смогли сравнять счет. Мяч забил Эдгар Гонсалес.
Но все-таки на 83-й минуте ветеран «сине-гранатовых» Серхи Роберто оформляет дубль и приносит победу. Голевую передачу ему отдал Роберт Левандовский.
Футбол. Испания. Примера
Барселона — Альмерия 3:2
Голы: 1:0 Рафаэл Диас (33'), 1:1 Лео Баптистау (41'), 2:1 Серхи Роберто (60'), 2:2 Эдгар Гонсалес (71'), 3:2 Серхи Роберто (83') Барселона: Игнасио Пенья, Жоау Канселу, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен (Жюль Кунде, 46'), Алекс Бальде, Серхи Роберто, Фермин Лопес (Ориоль Ромеу Видаль, 67'), Рафаэл Диас (Ламин Ямал, 76'), Роберт Левандовски, Жоау Фелиш (Ферран Торрес, 46'), İlkay Gündoğan Альмерия: Луиш Максимиану, Серхио Акьем, Сесар Монтес, Эдгар Гонсалес, Чуми, Посо, Серхио Аррибас, Иддрису Баба, Дион Лопи, Лео Баптистау (Лазаро Винисиус Маркес, 77'), Ларджи Рамазани (Адриан Эмбарба, 77') Предупреждения: Алехандро Посо (5'), Рафаэл Диас (15'), Андреас Кристенсен (21'), Дион Лопи (57')
В следующем туре «Барселона» сыграет в гостях с «Лас-Пальмасом».
Календарь и таблица испанской Примеры
«Альмерия» отправится на выезд к «Осасуне».