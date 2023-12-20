Аленичев: Хочется, чтобы весной Дзюба забивал побольше, чем осенью

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.
«"Локомотиву" по силам претендовать на награды, железнодорожники по игре выглядели предпочтительнее ЦСКА, особенно в конце осеннего отрезка.
Правда, хочется, чтобы весной Дзюба забивал побольше, чем осенью. Мастерства ему не занимать, несмотря на возраст.
Артему не надо пробегать по 11-12 километров за матч, а следует на опыте находиться в тех зонах, где этот нападающий наиболее эффективен, — в штрафной, рядом с ней. Вот это — настоящий Дзюба», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».