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    Аленичев: Хочется, чтобы весной Дзюба забивал побольше, чем осенью

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что «Локомотив» способен завершить чемпионат России в топ-3.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

    «"Локомотиву" по силам претендовать на награды, железнодорожники по игре выглядели предпочтительнее ЦСКА, особенно в конце осеннего отрезка.

    Правда, хочется, чтобы весной Дзюба забивал побольше, чем осенью. Мастерства ему не занимать, несмотря на возраст.

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    • Артему не надо пробегать по 11-12 километров за матч, а следует на опыте находиться в тех зонах, где этот нападающий наиболее эффективен, — в штрафной, рядом с ней. Вот это — настоящий Дзюба», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

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