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    Дзюба: Компьютерные игры помогают развитию людей

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о пользе компьютерных игр для развития людей.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Я думаю, что на 100% компьютерные игры помогают развитию людей.

    Если раньше, когда все начиналось, мы как-то тяжело к этому относились, казалось, что это не совсем спорт, то сейчас нужно признать, что это действительно спортсмены, которые уделяют этому очень много времени.

  • Источник: Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком»
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    • Я сам люблю поиграть в компании друзей в CS:GO, но понимаю, что против тех, кто много тренируется, играть просто без шансов», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

    В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 13 матчей, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

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