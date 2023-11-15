Дзюба: Компьютерные игры помогают развитию людей

Нападающий «Локомотива»высказался о пользе компьютерных игр для развития людей.

«Я думаю, что на 100% компьютерные игры помогают развитию людей.

Если раньше, когда все начиналось, мы как-то тяжело к этому относились, казалось, что это не совсем спорт, то сейчас нужно признать, что это действительно спортсмены, которые уделяют этому очень много времени.

Я сам люблю поиграть в компании друзей в CS:GO, но понимаю, что против тех, кто много тренируется, играть просто без шансов», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 13 матчей, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.