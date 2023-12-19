В 23:30 19.12.2023 Гранада и Севилья начнут матч в испанской Примере.

Гранада — Севилья

Последний матч между собой: Севилья — Гранада 4:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гранада» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Севилья»).

Трансляция

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