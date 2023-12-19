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    Вернется ли «Севилья» к победам?

    «Гранада» — «Севилья». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 19 декабря 2023 года

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    «Севилья» — фаворит матча
    19 декабря в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграют «Гранада» и «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Гранада» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Декабря 2023 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 23:30 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Гранада»

    «Гранада» по итогам 17-ти туров идет в зоне вылета на 19-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги с отставанием в пять очков от безопасного 17-го места.

    Также команда участвует в Кубке Испании, где прошла одну стадию турнира на пути в третий раунд. Во втором круге турнира она разгромила «Аросу» (3:0), представляющую низшие дивизионы.

    Коэффициенты матча Гранада — Севилья

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  • 2.853.452.40Бонус$9500
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    В своем последнем матче клуб потерпел поражение. На выезде ему так и не удалось пробить оборону «Сельты» (0:1), тогда как соперник забил лишь раз еще на 20-й минуте.

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    Сейчас у андалузцев безвыигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при четырех поражениях и двух ничьих, так что хозяева в ужасной форме.

    «Севилья»

    После 17-ти туров чемпионата Испании «Севилья» находится на 16-й позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета на пять очков.

    «Рохибланкос» также участвуют в Кубке Испании, где прошли две стадии турнира в дуэлях против представителей низших дивизионов, обыграв «Кинтанар» (3:0) и «Атлетико Асторгу» (2:0).

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    • В своем последнем матче клуб потерпел настоящий разгром. Причем, где — на «Рамон Санчес Писхуан», где обычно всем его соперникам приходится несладко. Обидчиком выступил «Хетафе» (0:3).

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражение поражение, а в последних 10 играх во всех турнирах у него лишь одна победа, так что у гостей форма уж точно не лучше, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 2,40. Успех «Гранады» оценивается в 2,85, ничья — в 3,50.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,25, ведь в трех из четырех последних матчей «Севильи» был реализован именно такой сценарий.

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    «Гранада» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Севилья» к победам?
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