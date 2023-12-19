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    Семак, Ивич и Личка — среди претендентов на приз лучшему тренеру РПЛ в ноябре-декабре

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    Российская Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего тренера в ноябре-декабре.

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    В список номинантов попали:

    Владимир Ивич, «Краснодар» (10 очков в 5 матчах, 1-е место);

    Сергей Семак, «Зенит» (10 очков в 5 матчах, 2-е место);

    Марцел Личка, «Динамо» (11 очков в 5 матчах, 3-е место);

    Михаил Галактионов, «Локомотив» (11 очков в 5 матчах, 4-е место);

    Рашид Рахимов, «Рубин» (12 очков в 5 матчах, 7-е место).

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    • В голосовании участвуют эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Олег Корнаухов, Андрей Тихонов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Дмитрий Шнякин, Роман Трушечкин, Дмитрий Дерунец и Тимур Журавель.

    Календарь и таблица РПЛ

    Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признаётся победитель голосования среди экспертов РПЛ.

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