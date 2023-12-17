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    Реал Сосьедад — Бетис смотреть онлайн

    17.12.2023 в 18:15 начнется матч в Ла Лиге Реал Сосьедад — Бетис

    Футбол Примера (Ла Лига) Реал Сосьедад Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 18:15 17.12.2023 Реал Сосьедад и Бетис начнут матч в Ла Лиге.

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    Реал Сосьедад — Бетис

    Последний матч между собой: Бетис — Реал Сосьедад 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Бетис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Реал Сосьедад»).

    Трансляция

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