«Реал Сосьедад» — «Бетис». Матч пройдет в рамках 17-го тура испанской Примеры 17 декабря, начало — 18:15 (мск) «Реал Сосьедад» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Реал Сосьедад»

В последнее время подопечные Иманола Альгуасиля набрали неплохой ход и показывают очень качественный футбол по всем фронтам. В 16-м туре испанской Ла Лиги на выезде был разгромлен «Вильярреал» со счетом 3:0.

Голы в том матче за «Реал Сосьедад» забивали Микель Мерино, Мартин Субименди и Такефуса Кубо. Первые двое не так часто отличаются мячами, а тут были хороши в завершающей стадии, но это и не их основной профиль.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Бетис 1X2Новым игрокам 1.703.905.20Бонус$9500

В Лиге чемпионов баски также отыграли очень уверенно, обеспечив себе выход в плей-офф за два тура до окончания группового этапа. В последней игре они сыграли на выезде с миланским «Интером» вничью 0:0.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В том матче, как у испанцев, так и у итальянцев вышел «облегченный» состав. Также все чаще начинает играть в основном составе Арсен Захарян, которому помогла травма воспитанника клуба Андера Барренечеа. Видно, что россиянин постепенно адаптируется и смотрится все увереннее в новой обстановке.

«Бетис»

Команда Мануэля Пеллегрини действует довольно неплохо в последнее время и набрала приличный ход, не проигрывая в последних 11-ти турах чемпионата Испании. Но из-за обилия ничейных результатов «огурцы» располагаются только на седьмом месте.

В последнем туре «Бетис» смог отобрать очки на выезде у мадридского «Реала», сыграв с ним вничью со счетом 1:1. Пропустив первыми от Беллингема, севильцы не спасовали перед чемпионом, а смогли ответить голом защитника Айтора Руибаля.

Календарь и таблица испанской Примеры

До этого была нулевая ничья на своем поле против «Альмерии» (0:0). На неделе «Бетис» провел матч в Лиге Европы, уступив на своем поле шотландскому «Рейнджерс» со счетом 2:3. То поражение стало болезненным для команды, так как опустило ее на третью строчку.

В итоге «Бетису» придется играть весной в Лиге конференций, а не в более престижной Лиге Европы. По ходу встречи испанцы дважды отыгрывались, но все-таки пропустили решающий гол в самом конце встречи. Голы за «Бетис» забивали Хуан Миранда и Айозе Перес.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяев, на победу «Реала Сосьедад» — 1,75, на ничью — 3,90, на «Бетис» — 5,20.

«Реала Сосьедад» находится в отличной форме, играет результативно, в команде великолепная атмосфера и очень мало травмированных.

После неудачи «Бетиса» в Лиге Европы команда пожелает реабилитироваться и взять три очка в Сан-Себастьяне. Мы считаем, что будет открытый футбол и хорошим вариантом для прогноза и ставки будет тотал больше 2,5 за 2,07.

Желающие рискнуть могут попробовать ставку на индивидуальный тотал больше 1,5 на «Бетис» за 3,90. Мануэль Пеллегрини очень сильный тренер и способен удивить неординарными ходами любого соперника.