«Нант» — «Брест»: счет матча 0:2, обзор голов

В первом тайме команды голов не забили. После перерыва гостям принесли победу голы Уго Маньетти и Стива Мунье.
Футбол. Франция. Лига 1
Нант — Брест 0:2
Голы: 0:1 Уго Маньетти (49'), 0:2 Стив Мунье (57') Нант: Альбан Лафон, Дуглас, Жан-Шарль Кастеллетто (Фабьен Сентонс, 58'), Эрай Джёмерт, Николя Паллуа, Педро Чиривелья, Флоран Молле, Мусса Сиссоко (Маттис Аблин, 72'), Кентен Мерлен (Жауэн Аджам, 84'), Моузес Саймон, Мостафа Мохамед Брест: Марко Бизот, Жереми ле Дуарон (Жюльен Ле Кардинал, 86'), Брэдли Локо, Лилиан Брассье, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Уго Маньетти (Жонас Мартен, 71'), Пьерр Лис-Мелу, Махди Камара (Камори Думбия, 65'), Стив Мунье (Мартин Сатриано, 71'), Ромен дель Кастильо (Матиас Перейра Лаж, 64') Предупреждения: Махди Камара (28'), Альбан Лафон (78'), Жереми ле Дуарон (86'), Мартин Сатриано (90')
«Брест» набрал 28 очков и поднялся на четвертое место в таблице чемпионата Франции-2023/24.
В активе «Нанта» 18 очков и 10-я строчка по итогам 16 матчей.