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    Рамсдейл может продолжить карьеру в «Челси»

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    Руководство «Челси» планирует подписать голкипера «Арсенала» Аарон Рамсдейл. Об этом сообщает talkSPORT.

    Аарон Рамсдейл
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    Аарон Рамсдейл

    Стало известно, что боссы «синих» нацелились на подписание Рамсдейла из-за травмы вратаря команды Роберта Санчеса. К тому же, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хочет иметь в своем составе голкипера, который уже выступал в АПЛ.

    «Арсенал» не хочет отпускать Рамсдейла как минимум до лета 2024 года, несмотря на то, что голкипер потерял место в основном составе.

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    • В нынешнем сезоне Рамсдейл провел только 5 матчей за «Арсенал» в АПЛ и один поединок в Лиге чемпионов.

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