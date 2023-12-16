Рамсдейл может продолжить карьеру в «Челси»

Руководствопланирует подписать голкипера. Об этом сообщает talkSPORT.

Стало известно, что боссы «синих» нацелились на подписание Рамсдейла из-за травмы вратаря команды Роберта Санчеса. К тому же, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хочет иметь в своем составе голкипера, который уже выступал в АПЛ.

«Арсенал» не хочет отпускать Рамсдейла как минимум до лета 2024 года, несмотря на то, что голкипер потерял место в основном составе.

В нынешнем сезоне Рамсдейл провел только 5 матчей за «Арсенал» в АПЛ и один поединок в Лиге чемпионов.