Рамсдейл может продолжить карьеру в «Челси»

Аарон Рамсдейл Фото: globallookpress.com
Стало известно, что боссы «синих» нацелились на подписание Рамсдейла из-за травмы вратаря команды Роберта Санчеса. К тому же, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хочет иметь в своем составе голкипера, который уже выступал в АПЛ.
«Арсенал» не хочет отпускать Рамсдейла как минимум до лета 2024 года, несмотря на то, что голкипер потерял место в основном составе.
В нынешнем сезоне Рамсдейл провел только 5 матчей за «Арсенал» в АПЛ и один поединок в Лиге чемпионов.