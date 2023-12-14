«Ньюкасл» — «Милан»: счет матча 1:2 (0:1), обзор голов

На 33-й минуте счет открыл Жоэлинтон с передачи 18-летнего Льюиса Майли.
«Милан» смог сравнять счет на 59-й минуте, когда точный удар удался Кристиану Пулишичу.
Победу россонери принес обводящий удар Сами Чуквуэзе, ему отдал передачу Ноа Окафор.
Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Ньюкасл — Милан 1:2
Голы: 1:0 Жоэлинтон (33'), 1:1 Кристиан Пулишич (59'), 1:2 Самуэль Чуквезе (84') Предупреждения: Рафаэл Леау (40'), Мик Меньян (45 + 1'), Жоэлинтон (72'), Лука Йович (78'), Юнус Муса (80'), Алессандро Флоренци (90')
Даже победа не позволила «Милану» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Итальянцы возьмут старт весной в Лиге Европы.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Ньюкасл» занял последнюю строчку с 5 очками.