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    «Милан» вырвал победу в «Ньюкасле» и будет играть в Лиге Европы

    «Ньюкасл» — «Милан»: счет матча 1:2 (0:1), обзор голов

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    В матче группы смерти F английский «Ньюкасл» на своем поле уступил итальянскому «Милану» со счетом 1:2 и закончил выступление в еврокубках.

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    На 33-й минуте счет открыл Жоэлинтон с передачи 18-летнего Льюиса Майли.

    «Милан» смог сравнять счет на 59-й минуте, когда точный удар удался Кристиану Пулишичу.

    Победу россонери принес обводящий удар Сами Чуквуэзе, ему отдал передачу Ноа Окафор.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа F
    Ньюкасл — Милан 1:2
    Голы: 1:0 Жоэлинтон (33'), 1:1 Кристиан Пулишич (59'), 1:2 Самуэль Чуквезе (84') Предупреждения: Рафаэл Леау (40'), Мик Меньян (45 + 1'), Жоэлинтон (72'), Лука Йович (78'), Юнус Муса (80'), Алессандро Флоренци (90')

    Даже победа не позволила «Милану» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Итальянцы возьмут старт весной в Лиге Европы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Ньюкасл» занял последнюю строчку с 5 очками.

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