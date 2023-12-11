Льорис может перейти в «Ньюкасл»

Уго Льорис Фото: globallookpress.com
По информации Sunday Mirror, возможное приобретение нового голкипера зависит от решения главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау.
В начале декабря стало известно, что основной вратарь «сорок» Ник Поуп выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы.
Сообщалось, что «Ньюкасл» ведет переговоры с бывшим голкипером «Манчестер Юнайтед» Давидом Де Хеа.
Контракт Льориса с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча в чемпионате Англии.
Transfermarkt оценивает стоимость 36-летнего Льориса в два миллиона евро.