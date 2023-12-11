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    Льорис может перейти в «Ньюкасл»

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    «Ньюкасл» рассматривает возможность подписания вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса.

    Уго Льорис
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    Уго Льорис

    По информации Sunday Mirror, возможное приобретение нового голкипера зависит от решения главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау.

    В начале декабря стало известно, что основной вратарь «сорок» Ник Поуп выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы.

    Сообщалось, что «Ньюкасл» ведет переговоры с бывшим голкипером «Манчестер Юнайтед» Давидом Де Хеа.

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    • Контракт Льориса с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча в чемпионате Англии.

    Transfermarkt оценивает стоимость 36-летнего Льориса в два миллиона евро.

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