Льорис может перейти в «Ньюкасл»

рассматривает возможность подписания вратаря «Тоттенхэма»

По информации Sunday Mirror, возможное приобретение нового голкипера зависит от решения главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау.

В начале декабря стало известно, что основной вратарь «сорок» Ник Поуп выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы.

Сообщалось, что «Ньюкасл» ведет переговоры с бывшим голкипером «Манчестер Юнайтед» Давидом Де Хеа.

Контракт Льориса с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча в чемпионате Англии.

Transfermarkt оценивает стоимость 36-летнего Льориса в два миллиона евро.