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    Зобнин: На сборную пока не смотрю

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    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итог 2023 года и рассказал о планах на 2024-й.

    Роман Зобнин
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    Роман Зобнин

    «2023 год — тяжелый, лично для меня каждый год по-своему хороший и нехороший, поэтому есть к чему стремиться.

    Самым запоминающимся матчем в году пусть будет игра с "Крыльями Советов". Выиграли со счетом 3:0 в холодную погоду, много всего запоминающегося. На 2024 год загадал бы поменьше травм и побольше побед.

    Сыграю ли за сборную в 2024 году? Да мне нужно разобраться с собой сначала. На сборную пока не смотрю. Может быть, конечно», — цитирует Зобнина ТАСС.

    Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам, что Зобнину дали паузу в национальной команде из-за проблем со здоровьем.

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