ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Борнмут»В поисках нового дна. «Борнмут» опозорил «МЮ» на «Олд Траффорд»
  • 21:26
    • «Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл», у Ришарлисона — дубль
  • 19:36
    • «Штутгарт» и «Байер» не выявили сильнейшего
  • 19:06
    • «Эвертон» одержал уверенную победу над «Челси»
  • 18:58
    • «Лутон» не смог отобрать очки у «Манчестер Сити»
  • 18:32
    • «Оренбург» избежал поражения в матче РПЛ с «Сочи»
    Все новости спорта

    Матч «Гранада» — «Атлетик» был отменен из-за того, что у болельщика остановилось сердце

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Гранада Атлетик Происшествия Болельщики
    Матч «Гранада» — «Атлетик» прервали на 18-й минуте из-за остановки сердца у болельщика хозяев. Фаната спасти не удалось.

    «Гранада» — «Атлетик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гранада» — «Атлетик»

    Встреча была прервана на 18-й минуте. К тому моменту «Атлетик» вел в счете 1:0 благодаря голу Иньяки Уильямс.

    «Мы хотели бы выразить наши самые искренние соболезнования родным и близким, а также всей семье "Гранады".

    Матч между "Гранадой" и "Атлетиком" приостановлен в связи со смертью одного из владельцев абонементов нашего клуба», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    После 15-и сыгранных матчей «Атлетик» занимает 6-е место в таблице Примеры с 28-ю очками в активе. «Гранада» — на 19-й позиции (7).

  • Мечта о Лиге чемпионов и богатые владельцы. Как далеко может зайти «Жирона»?
  • История каталонского клуба не настолько похожа на сказку о Золушке, как кажется на первый взгляд
  • Вчера

    • В следующем матче «Атлетик» сыграет против мадридского «Атлетико» 16-го декабря, а «Гранада» встретится в тот же день с «Сельтой».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернутся ли гости на первое место в таблице?
  • «Барселона» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 4.90
    •
  • Сумеют ли римляне огорчить «фиалок»?
  • «Рома» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Айлендерс» решатся еще на один безумный матч дома
  • «Айлендерс» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 3.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  4.90
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.48
  • Прогноз на матч Айлендерс — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лорьян — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.47
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Кальяри — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Морейренсе
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры