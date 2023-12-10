Матч «Гранада» — «Атлетик» был отменен из-за того, что у болельщика остановилось сердце

Матчпрервали на 18-й минуте из-за остановки сердца у болельщика хозяев. Фаната спасти не удалось.

Встреча была прервана на 18-й минуте. К тому моменту «Атлетик» вел в счете 1:0 благодаря голу Иньяки Уильямс.

«Мы хотели бы выразить наши самые искренние соболезнования родным и близким, а также всей семье "Гранады".

Матч между "Гранадой" и "Атлетиком" приостановлен в связи со смертью одного из владельцев абонементов нашего клуба», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

После 15-и сыгранных матчей «Атлетик» занимает 6-е место в таблице Примеры с 28-ю очками в активе. «Гранада» — на 19-й позиции (7).

В следующем матче «Атлетик» сыграет против мадридского «Атлетико» 16-го декабря, а «Гранада» встретится в тот же день с «Сельтой».