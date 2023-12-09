«Вольфсбург» — «Фрайбург»: счет матча 0:1 (0:0), обзор гола

Михаэль Грегорич Фото: globallookpress.com
Единственный гол в середине второго тайма забил австрийский нападающий Михаэль Грегорич с передачи французского защитника Килльяна Сильдилья.
Футбол. Германия. Бундеслига
Вольфсбург — Фрайбург 0:1
Гол: 0:1 Михаэль Грегорич (74') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Максанс Лакруа, Моритц Йенц, Цедрик Цезигер (Астер Вранкс, 80'), Йоаким Мехле, Янник Герардт (Якуб Каминьский, 80'), Боте Баку, Маттиас Сванберг (Кевин Паредес, 80'), Максимилиан Арнольд, Ловро Майер (Себастиан Борнау, 87'), Йонас Винд Фрайбург: Ноа Атуболу, Жорди Макенго, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Кильянн Сильдийя, Мерлин Рёль (Чуквубуйке Адаму, 90'), Винченцо Грифо (Лукас Хёлер, 58'), Николас Хефлер, Максимилиан Эггештайн, Рицу Доан (Роланд Шаллаи, 58'), Михаэль Грегорич Предупреждения: Николас Хефлер (57'), Роланд Шаллаи (77'), Максимилиан Арнольд (85'), Мерлин Рёль (85'), Лукас Хёлер (86')
Команда Кристиана Штрайха после этой победы стала восьмой с 21 очком.
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«Вольфсбург» (16) — 11-й.