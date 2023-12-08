В «Пари НН» подтвердили, что часть игроков может пропустить матч РПЛ с «Зенитом» из-за болезни

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород»сообщил, что несколько футболистов его клуба заболели ОРВИ и их участие в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита» под вопросом.

«Нигматуллин, Живоглядов и Майга чувствуют себя не очень хорошо. Медики сейчас работают. У них ОРВИ. Сейчас все болеют, не только в нашем клубе. Так получилось, что инфекция не обошла стороной нашу команду.

Мы понимаем, что такое инфекция — она может вести себя совершенно неуправляемо. Решение о стартовом составе будем принимать завтра, исходя из тех, кто у нас будет здоров», — цитирует Мелика-Гусейнова «Чемпионат».

Напомним, что матч 18-го тура с «Зенитом» пройдет субботу, 9 декабря. Начало игры — в 19:45 мск.