Гризманн: Моя мечта — стать лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

Нападающийдал комментарий по поводу того, что он близок к тому чтобы стать лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба.

«Это было моим вызовом с тех пор, как я вернулся сюда. Каждый гол приближает тебя к рекорду. Так что это моя цель, моя мечта. Я иду к ней с холодной головой, стараясь не сходить с ума, когда дело доходит до ударов по воротам или создания моментов. Нужно делать это со спокойствием, голы придут сами собой», — приводит слова Гризманна Marca.

Сейчас Гризманн занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Атлетико» со 170 голами за «матрасников» и уступает только Луису Арагонесу, который забил 173 гола.