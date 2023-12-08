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    Гризманн: Моя мечта — стать лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

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    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн дал комментарий по поводу того, что он близок к тому чтобы стать лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «Это было моим вызовом с тех пор, как я вернулся сюда. Каждый гол приближает тебя к рекорду. Так что это моя цель, моя мечта. Я иду к ней с холодной головой, стараясь не сходить с ума, когда дело доходит до ударов по воротам или создания моментов. Нужно делать это со спокойствием, голы придут сами собой», — приводит слова Гризманна Marca.

    Сейчас Гризманн занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Атлетико» со 170 голами за «матрасников» и уступает только Луису Арагонесу, который забил 173 гола.

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