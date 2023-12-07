Семак: У «Пари НН» одна из лучших оборон в РПЛ

Главный тренер «Пари НН»поделился ожиданиями от предстоящего матча св 18-м туре РПЛ.

«"Пари НН" может похвастаться статистическими показателями по количеству пропущенных мячей, команда занимает второе место после "Краснодара". Они пропустили меньше, чем мы.

Это повод говорить о том, что у "Пари НН" одна из лучших оборон в нашем чемпионате. То, как команда играет в обороне, на сегодняшний день, она одна из лидеров по этому показателю.

Наше эмоциональное состояние абсолютно нормальное, чемпионат достаточно длинный, все прекрасно понимают, что невозможно пройти его на одном дыхании. У каждого клуба есть определенные проблемы, мы с ними столкнулись в начале этого чемпионата и по ходу него.

Наше дело — работать и стараться делать максимум того, что мы можем. Будут и поражения, и победы, мы это прекрасно понимаем. Сейчас все мысли направлены на то, чтобы максимально успешно провести последний матч», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Зенит» — «Пари НН» пройдет 9 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 19:45 мск.