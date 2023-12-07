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    Нападающий «Реала» Родриго: Буду поддерживать «Сантос» даже в Серии В

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    Бразильский форвард «Реала» Родриго Гоэс написал слова поддержки в адрес своего бывшего клуба «Сантоса», впервые в своей истории покинувшего элитный дивизион чемпионата Бразилии.

    Родриго
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    Родриго

    «Я буду с "Сантосом", даже если мяч не залетит, даже если Вила (стадион команды "Вила Белмиро". — Прим. "Чемпионата") будет молчать, даже если Священная мантия потускнеет, даже если победа будет далеко. Я буду с "Сантосом", каким бы долгим ни был путь, какой бы тяжёлой ни была прогулка, с "Сантосом" в моей груди и в моей душе, в моих криках и в моих аплодисментах!» — написал Родриго в своей соцсети.

    «Сантос» восемь раз становился чемпионом Бразилии (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2022, 2004), три раза побеждал в Кубке Либертадорес (1962,1963, 2011). Это родной клуб короля футбола Пеле.

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