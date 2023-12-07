Чалов: Головин зовет к себе в «Монако»

Форвард ЦСКАзаявил, что хавбекприглашает его в «Монако».

«Головин был раньше застенчивый, а сейчас стал очень открытый. Европа повлияла на него. Саша сейчас открыт миру, получает удовольствие от игры, третий раз подряд лучший игрок месяца в "Монако". Это супер. К себе зазывает? Да, зовёт. Но сейчас от нас это не так сильно зависит.

Я бы в Европу хотел, конечно, да и с Головой в одном клубе ещё раз поиграть, 100%. Саша — очень сильный», — сказал Чалов «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Чалов в 17 матчах РПЛ забил 8 мячей и сделал три ассиста.