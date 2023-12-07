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    Алип: Важно не получить травму в последнем матче

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    Защитник «Зенита» Нуралы Алип дал комментарий в преддверии матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН».

    Нуралы Алип
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    Нуралы Алип

    Игра пройдет 9 декабря в Санкт-Петербурге.

    «Как мне, когда за стенами минус 15, а внутри стадиона плюс 15 градусов, ведь до этого на базе тренировались? Да, сейчас первый раз здесь, и это вообще тема! Кайф! Как летом здесь. Здесь лучше, чем когда играли в Москве, ведь там были сложные поля? Конечно. Там открытые стадионы, холодно, морозно.

    Что думаю о ближайшем сопернике? Это заключительный матч, самое главное в нём — выиграть. Также важно и травму не получить в последнем матче. Думаю, хорошо сыграем и возьмём три важных очка», — сказал Алип в интервью пресс-службе клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    На данный момент «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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