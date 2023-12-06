В 21:00 06.12.2023 Valle de Egues и Мальорка начнут матч в Кубке Испании по футболу.

Valle de Egues — Мальорка

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