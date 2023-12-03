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    Сассуоло — Рома смотреть онлайн

    03.12.2023 в 20:00 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Сассуоло — Рома

    Футбол Серия A Сассуоло Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:00 03.12.2023 Сассуоло и Рома начнут матч в чемпионате Италии по футболу.

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    Сассуоло — Рома

    Последний матч между собой: Рома — Сассуоло 3:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сассуоло» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Рома»).

    Трансляция

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