В рамках 1/2 финала Лиги конференций 2 мая пройдет матч «Фиорентина» — «Брюгге». Начало — в 22:00 «Фиорентина» — «Брюгге»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фиорентина»

Путь в плей-офф: Итальянский клуб начал свой путь в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. «Фиорентина» на этой стадии еврокубка с трудом переиграла «Маккаби» из Хайфы (4:3 — победа в гостях и 1:1 — ничья дома).

В четвертьфинале Лиги конференций «фиалки» играли против «Виктории» из Чехии, переиграв команду из Чехии (0:0 — ничья в гостях и 2:0 — победа в дополнительное время дома).

Фиорентина — Брюгге: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.823.654.70Бонус$9500

Последние матчи: В пяти последних матчах «Фиорентина» выиграла три встречи, обыграв «Сассуоло» (5:1), «Салернитаны» (2:0) и «Виктории» (2:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

Не сыграют: Не сможет сыграть против «Брюгге» нападающий «Фиорентины» М'Бала Нзола, который получил мышечную травму в матче итальянской Серии А против «Дженоа» (1:1).

Состояние команды: Итальянцы финишировали на 1-м месте в групповом этапе Лиги конференций, опередив в турнирной таблице «Ференцварош», «Генк» и «Чукарички». «Фиорентина» набрала 12 очков, одержав 3 победы и сыграв 3 раза вничью.Что касается чемпионата Италии, то «фиалки» расположились на 8 месте.

«Брюгге»

Путь в плей-офф: «Брюгге» стартовал в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. На этой стадии бельгийский клуб сыграл против «Мольде», обменявшись победами (3:0 — победа дома и 1:2 — поражение в гостях).

В 1/4 финала Лиги конференций «Брюгге» с легкостью переиграл греческий ПАОК (1:0 — победа дома и 2:0 — выигрыш в гостях).

Последние матчи: В чемпионате Бельгии «Брюгге» добился уверенной победы над «Генком» (3:0). В турнирной таблице участник 1/4 финала Лиги конференций занимает 4 место с активом в 51 очко.

Не сыграют: Под вопросом участие вратаря «Брюгге» Симона Миньоле, у кипера мышечная травма, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Брюгге» находится в отличной игровой форме, бельгийцы выдают выигрышную серию из 7 матчей.

Статистика для ставок

В еврокубках «Фиорентина» и «Брюгге» ещё не играли

Выигрышная серия «Брюгге» составляет 7 матчей

«Фиорентина» и «Брюгге» забивают в среднем за матч по 2 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.72, а победа «Брюгге» — в 4.52.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.83 соответственно.

Прогноз: Перед «Брюгге» мощь в лице «Фиорентины», несмотря на это что в соперниках клуб из топ-чемпионата, бельгийцев тоже нельзя сбрасывать со счетов. У «Брюгге» наблюдается солидная выигрышная серия, чтобы подстраховаться можно сыграть на форе гостевой команды.

Ставка: Фора «Брюгге» (0) с коэффициентом 3.25.

Прогноз: Можно также рискнуть и сыграть на том, что обе комнады устроят яркое футбольное шоу.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.83.