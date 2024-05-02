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    Прервёт ли «Фиорентина» победную серию бельгийцев?

    «Фиорентина» — «Брюгге». Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 2 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Брюгге»
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    «Фиорентина» — «Сассуоло»
    В рамках 1/2 финала Лиги конференций 2 мая пройдет матч «Фиорентина» — «Брюгге». Начало — в 22:00 «Фиорентина» — «Брюгге»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Полуфинал 02 Мая 2024 года
    Фиорентина
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    «Фиорентина»

    Путь в плей-офф: Итальянский клуб начал свой путь в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. «Фиорентина» на этой стадии еврокубка с трудом переиграла «Маккаби» из Хайфы (4:3 — победа в гостях и 1:1 — ничья дома).

    В четвертьфинале Лиги конференций «фиалки» играли против «Виктории» из Чехии, переиграв команду из Чехии (0:0 — ничья в гостях и 2:0 — победа в дополнительное время дома).

    Фиорентина — Брюгге: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В пяти последних матчах «Фиорентина» выиграла три встречи, обыграв «Сассуоло» (5:1), «Салернитаны» (2:0) и «Виктории» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Не сыграют: Не сможет сыграть против «Брюгге» нападающий «Фиорентины» М'Бала Нзола, который получил мышечную травму в матче итальянской Серии А против «Дженоа» (1:1).

    Состояние команды: Итальянцы финишировали на 1-м месте в групповом этапе Лиги конференций, опередив в турнирной таблице «Ференцварош», «Генк» и «Чукарички». «Фиорентина» набрала 12 очков, одержав 3 победы и сыграв 3 раза вничью.Что касается чемпионата Италии, то «фиалки» расположились на 8 месте.

    «Брюгге»

    Путь в плей-офф: «Брюгге» стартовал в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. На этой стадии бельгийский клуб сыграл против «Мольде», обменявшись победами (3:0 — победа дома и 1:2 — поражение в гостях).

    В 1/4 финала Лиги конференций «Брюгге» с легкостью переиграл греческий ПАОК (1:0 — победа дома и 2:0 — выигрыш в гостях).

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    • Последние матчи: В чемпионате Бельгии «Брюгге» добился уверенной победы над «Генком» (3:0). В турнирной таблице участник 1/4 финала Лиги конференций занимает 4 место с активом в 51 очко.

    Не сыграют: Под вопросом участие вратаря «Брюгге» Симона Миньоле, у кипера мышечная травма, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Брюгге» находится в отличной игровой форме, бельгийцы выдают выигрышную серию из 7 матчей.

    Статистика для ставок

    • В еврокубках «Фиорентина» и «Брюгге» ещё не играли

    • Выигрышная серия «Брюгге» составляет 7 матчей

    • «Фиорентина» и «Брюгге» забивают в среднем за матч по 2 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.72, а победа «Брюгге» — в 4.52.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.83 соответственно.

    Прогноз: Перед «Брюгге» мощь в лице «Фиорентины», несмотря на это что в соперниках клуб из топ-чемпионата, бельгийцев тоже нельзя сбрасывать со счетов. У «Брюгге» наблюдается солидная выигрышная серия, чтобы подстраховаться можно сыграть на форе гостевой команды.

    Ставка: Фора «Брюгге» (0) с коэффициентом 3.25.

    Прогноз: Можно также рискнуть и сыграть на том, что обе комнады устроят яркое футбольное шоу.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.83.

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    Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Брюгге» с коэффициентом 3.25. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на футбол. Прервёт ли «Фиорентина» победную серию бельгийцев?
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