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    «Кливленд» выиграл у «Орландо», «Милуоки» и «Индиана» проведут шестой матч

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    Тайриз Макси
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    Тайриз Макси

    «Филадельфия» одержала выездную победу над «Нью-Йорком» со счетом 112:106 ОТ (26:17, 17:32, 26:21, 28:27, 15:9).

    Одним из лучших в составе гостей был Тайриз Макси, набравший 46 очков. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл из 19 очков, 16 подборов и 10 передач.

    Разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон набрал 40 очков.

    Счет в серии стал 3-2 в пользу «Нью-Йорка». Шестой матч пройдет 3 мая в Филадельфии.

    «Кливленд» выиграл на своей площадке у «Орландо» — 104:103 (33:23, 15:24, 27:23, 29:33).

    В составе «Кливленда» самым результативным стал Донован Митчелл, набравший 28 очков.

    «Кливленд» вышел вперед в серии — 3-2. Шестой матч пройдет 3 мая в Орландо.

    «Милуоки» одержал домашнюю победу над «Индианой» — 115:92 (23:31, 30:17, 34:19, 28:25).

    У «Милуоки» по 29 очков набрали Крис Миддлтон и Бобби Портис.

    «Бакс» в этом матче играли без лидеров команды — Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда.

    Счет в серии стал 3-2 в пользу «Индианы». Шестой матч пройдет 3 мая на площадке «Пэйсерс».

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