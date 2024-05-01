«Кливленд» выиграл у «Орландо», «Милуоки» и «Индиана» проведут шестой матч

За океаном завершились еще три матча первого раунда плей-офф

«Филадельфия» одержала выездную победу над «Нью-Йорком» со счетом 112:106 ОТ (26:17, 17:32, 26:21, 28:27, 15:9).

Одним из лучших в составе гостей был Тайриз Макси, набравший 46 очков. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл из 19 очков, 16 подборов и 10 передач.

Разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон набрал 40 очков.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Нью-Йорка». Шестой матч пройдет 3 мая в Филадельфии.

«Кливленд» выиграл на своей площадке у «Орландо» — 104:103 (33:23, 15:24, 27:23, 29:33).

В составе «Кливленда» самым результативным стал Донован Митчелл, набравший 28 очков.

«Кливленд» вышел вперед в серии — 3-2. Шестой матч пройдет 3 мая в Орландо.

«Милуоки» одержал домашнюю победу над «Индианой» — 115:92 (23:31, 30:17, 34:19, 28:25).

У «Милуоки» по 29 очков набрали Крис Миддлтон и Бобби Портис.

«Бакс» в этом матче играли без лидеров команды — Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Индианы». Шестой матч пройдет 3 мая на площадке «Пэйсерс».