В «Баварии» высказались о переговорах с Рангником

Президент «Баварии»подтвердил, что Ральф Рангник, скорее всего, станет новым главным тренером мюнхенской команды.

«У нас с Ральфом хороший диалог, но нам нужно подождать еще несколько дней.

Он отличный специалист в футбольной среде. Если все получится, это будет очень хороший выбор», — приводит слова Хайнера Bayern & Germany.

Рангник в настоящее время возглавляет сборную Австрии. Под его руководством команда вышла в финальную часть Евро-2024.

Ранее Рангник подтвердил информацию о переговорах с «Баварией».

Напомним, Рангник с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве».