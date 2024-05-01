В «Баварии» высказались о переговорах с Рангником

Ральф Рангник Фото: globallookpress.com
«У нас с Ральфом хороший диалог, но нам нужно подождать еще несколько дней.
Он отличный специалист в футбольной среде. Если все получится, это будет очень хороший выбор», — приводит слова Хайнера Bayern & Germany.
Рангник в настоящее время возглавляет сборную Австрии. Под его руководством команда вышла в финальную часть Евро-2024.
Ранее Рангник подтвердил информацию о переговорах с «Баварией».
Напомним, Рангник с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве».