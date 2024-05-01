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    В «Баварии» высказались о переговорах с Рангником

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    Президент «Баварии» Герберт Хайнер подтвердил, что Ральф Рангник, скорее всего, станет новым главным тренером мюнхенской команды.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «У нас с Ральфом хороший диалог, но нам нужно подождать еще несколько дней.

    Он отличный специалист в футбольной среде. Если все получится, это будет очень хороший выбор», — приводит слова Хайнера Bayern & Germany.

    Рангник в настоящее время возглавляет сборную Австрии. Под его руководством команда вышла в финальную часть Евро-2024.

    Ранее Рангник подтвердил информацию о переговорах с «Баварией».

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    • Напомним, Рангник с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве».

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