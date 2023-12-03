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    Гол Гордона помог «Ньюкаслу» победить «Манчестер Юнайтед»

    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Ньюкасл» минимально обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.

    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

    Единственный гол в этом матче забили хозяева на 56-й минуте встречи. Нападающий «Ньюкасл» Энтони Гордон после отличной передачи нанес изумительный удар в нижний угол ворот, без шансов для голкипера соперника.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1:0
    Гол: 1:0 Энтони Гордон (55') Ньюкасл: Ник Поуп (Мартин Дубравка, 86'), Киран Триппьер, Джамал Ласcеллс, Фабиан Шёр, Льюис Майли, Бруно Гимарайнс, Мигель Альмирон, Жоэлинтон, Александер Исак, Энтони Гордон (Мэтт Ритчи, 90'), Tino Livramento Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака (Серхио Регилон, 80'), Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш, Кобби Майну (Софьян Амрабат, 80'), Скотт МакТоминай, Антони Марсьяль (Расмус Хёйлунн, 61'), Маркус Рашфорд (Антони, 61') Предупреждения: Гарри Магуайр (78'), Антони (90 + 2'), Жоэлинтон (90 + 7')

    После этого матча «Ньюкасл» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 26-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 7-й позиции (24).

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