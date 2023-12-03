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    «Ливерпуль» — «Фулхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 14-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Фулхэмом»

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    «Ливерпуль»
    Сегодня в рамках 14-го тура чемпионата Англии состоится матч «Ливерпуль» — «Фулхэм». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» по итогам 13-ти туров записал в свой актив 28 очков, что позволяет «красным» занимать текущую третью строчку в турнирной таблице. На счету подопечных Юргена Клоппа 8 побед, 4 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 28:11.

    В минувший четверг «Ливерпуль» принимал австрийский ЛАСК в Лиге Европы. Матч 5-го тура группового этапа завершился крупной победой мерсисайдцев (4:0) и благодаря этому успеху английский клуб забронировал себе выход в плей-офф с первой позиции.

    Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ насчитывает 6 встреч. За этот период коллектив Клоппа одержал три победы и столько же раз сыграл вничью. В крайнем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде смог отобрать очки у «Манчестер Сити» (1:1).

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    «Фулхэм»

    Лондонский клуб с 15-ю очками в 13-ти встречах расположился на 14-м месте в турнирной таблице. «Фулхэм» одержал 4 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 13:22.

    В предыдущем туре АПЛ подопечные Марку Силвы прервали четырехматчевую безвыигрышную серию, одолев в родных стенах «Вулверхэмптон» (3:2). При счете 2:2 победу «дачникам» принес бразильский полузащитник Виллиан, реализовав пенальти на 94-й минуте встречи.

    До этого «Фулхэм» уступил «Астон Вилле» (1:3), «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Тоттенхэму» (0:2), а также сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Ливерпуль» дома обыграл соперника с минимальным счетом (1:0), а встреча в Лондоне завершилась вничью (2:2). Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных» 7 побед, «дачники» выиграли одну встречу и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.25.

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