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    «Брентфорд» на своем поле обыграл «Лутон» в матче АПЛ

    «Брентфорд» — «Лутон»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Брентфорд» одержал победу над «Лутоном» (3:1) в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.

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    Первый гол хозяева забили на 49-й минуте встречи. Отличился форвард Нил Мопе. Спустя всего 7 минут «Брентфорд» сумел удвоить свое преимущество благодаря голу защитника команды Бен Ми.

    Единственный гол «Лутон» забил на 76-й минуте. Отличился форвард команды Джейкоб Браун.

    Уже на 82-й минуте полузащитник «Брентфорда» Шэндон Баптист установил окончательный результат, забив 3-й гол своей команды — 3:1.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Лутон Таун 3:1
    Голы: 1:0 Ниль Мопе (49'), 2:0 Бен Ми (56'), 2:1 Джейкоб Браун (76'), 3:1 Шандон Баптист (81') Брентфорд: Марк Флеккен, Этан Пиннок, Бен Ми, Витали Янельт, Фрэнк Аниика, Кристиан Нергор, Саман Годдос (Мадс Роэрслев, 77'), Брайан Мбемо (Кин Льюис-Поттер, 78'), Ниль Мопе (Myles Peart-Harris, 90'), Йоан Висса, Yehor Yarmoliuk (Шандон Баптист, 70') Лутон Таун: Томас Камински, Исса Каборе, Томас Локьер (Джейкоб Браун, 46'), Теден Менжи (Ryan Giles, 76'), Чидози Огбене (Эндрос Таунсенд, 60'), Росс Баркли, Тахит Чон, Carlton Morris (Elijah Adebayo, 61'), Amari Bell, Pelly Ruddock Mpanzu (Jordan Clark, 60'), Gabriel Osho Предупреждения: Томас Камински (38'), Тахит Чон (50'), Кристиан Нергор (81')

    После этого матча «Брентфорд» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе. «Лутон» — на 17-й позиции (9 баллов).

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