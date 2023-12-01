Гендиректор «Динамо» высказался об удачной игре команды в матчах против «Зенита»

Генеральный директорподелился мнением об удачной игре своей команды в матчах против

Напомним, что 29-го ноября «бело-голубые» обыграли команду из Санкт-Петербурга со счетом 1:0 в рамках 1-го матча четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ.

«В последних 4-х матчах мы трижды побеждали "Зенит"? Считаю, это хорошая традиция. Надо продолжать.

При этом во всех матчах мы победили по делу. Значит, мы хорошо играем. И не только с "Зенитом", а в принципе», — сказал Пивоваров Sport24.

В следующем матче «Динамо» сыграет с «Рубином» 4-го декабря в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги.