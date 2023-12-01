«Марсель» — «Аякс»: счет матча 4:3, обзор голов

«Марсель» Фото: globallookpress.com
На хет-трик Пьера-Эмерика Обамеянга и гол Канселя Мбемба гости ответили двумя точными ударами Брайана Бробби и забитым мячом Чубы Акпома.
Отметим, что «Аякс» доигрывал поединок в меньшинстве из-за удаления Стивена Бергейса.
Футбол. Лига Европы. Группа B
Марсель — Аякс 3:3
Голы: 1:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (пенальти) (9'), 1:1 Брайан Бробби (10'), 2:1 Шансель Мбемба (26'), 2:2 Брайан Бробби (30'), 3:2 Пьер-Эмерик Обамеянг (48'), 3:3 Ar'jany Martha (80'), 4:3 Пьер-Эмерик Обамеянг (пенальти) (90 + 3') Марсель: Пау Лопес, Жонатан Клосс, Самуэль Жиго, Шансель Мбемба, Ренан Лоди (Микаэль Мурильо, 87'), Жордан Верету (Витор Карвалью, 87'), Жоффрей Кондогбиа, Амин Арит (Аззедин Унаи, 87'), Хоакин Корреа (Илиман Ндиайе, 66'), Исмаила Сарр, Пьер-Эмерик Обамеянг (Бамо Мейте, 90') Аякс: Диант Рамай, Борна Соса (Ar'jany Martha, 77'), Йоррел Хато, Девин Ренс, Антон Гоэи, Кеннет Тейлор (Чуба Акпом, 77'), Беньямин Тахирович (Jaydon Banel, 90'), Брайан Бробби, Стивен Бергвейн, Стивен Бергёйс, Карлос Боргес (Кристиан Хлинссон, 46') Предупреждения: Ренан Лоди (69'), Кеннет Тейлор (71'), Кристиан Хлинссон (77'), Исмаила Сарр (90'), Девин Ренс (90 + 3') Удаление: Стивен Бергёйс (63')
Таким образом, «Марсель» набрал одиннадцать очков и досрочно пробился в плей-офф Лиги Европы. У «Аякса» два пункта и последняя строчка.