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    Хет-трик Обамеянга принес «Марселю» победу в матче с «Аяксом» и вывел в плей-офф Лиги Европы

    «Марсель» — «Аякс»: счет матча 4:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Франции Марсель Эредивизия Аякс
    В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Марсель» в родных стенах вырвал победу у «Аякса» со счетом 4:3.

    «Марсель»
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    «Марсель»

    На хет-трик Пьера-Эмерика Обамеянга и гол Канселя Мбемба гости ответили двумя точными ударами Брайана Бробби и забитым мячом Чубы Акпома.

    Отметим, что «Аякс» доигрывал поединок в меньшинстве из-за удаления Стивена Бергейса.

    Футбол. Лига Европы. Группа B
    Марсель — Аякс 3:3
    Голы: 1:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (пенальти) (9'), 1:1 Брайан Бробби (10'), 2:1 Шансель Мбемба (26'), 2:2 Брайан Бробби (30'), 3:2 Пьер-Эмерик Обамеянг (48'), 3:3 Ar'jany Martha (80'), 4:3 Пьер-Эмерик Обамеянг (пенальти) (90 + 3') Марсель: Пау Лопес, Жонатан Клосс, Самуэль Жиго, Шансель Мбемба, Ренан Лоди (Микаэль Мурильо, 87'), Жордан Верету (Витор Карвалью, 87'), Жоффрей Кондогбиа, Амин Арит (Аззедин Унаи, 87'), Хоакин Корреа (Илиман Ндиайе, 66'), Исмаила Сарр, Пьер-Эмерик Обамеянг (Бамо Мейте, 90') Аякс: Диант Рамай, Борна Соса (Ar'jany Martha, 77'), Йоррел Хато, Девин Ренс, Антон Гоэи, Кеннет Тейлор (Чуба Акпом, 77'), Беньямин Тахирович (Jaydon Banel, 90'), Брайан Бробби, Стивен Бергвейн, Стивен Бергёйс, Карлос Боргес (Кристиан Хлинссон, 46') Предупреждения: Ренан Лоди (69'), Кеннет Тейлор (71'), Кристиан Хлинссон (77'), Исмаила Сарр (90'), Девин Ренс (90 + 3') Удаление: Стивен Бергёйс (63')

    Таким образом, «Марсель» набрал одиннадцать очков и досрочно пробился в плей-офф Лиги Европы. У «Аякса» два пункта и последняя строчка.

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