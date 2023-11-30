«Фрайбург» разгромил «Олимпиакос», «Вест Хэм» одолел «Бачку Тополу»

«Фрайбург» Фото: globallookpress.com
У немецкого клуба хет-трик записал в актив Михаэль Грегорич. Также отличились Кильянн Сильдийя и Рицу Доан.
Футбол. Лига Европы. Группа A
Фрайбург — Олимпиакос 5:0
Голы: 1:0 Михаэль Грегорич (3'), 2:0 Михаэль Грегорич (8'), 3:0 Михаэль Грегорич (36'), 4:0 Кильянн Сильдийя (42'), 5:0 Рицу Доан (77') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кильянн Сильдийя, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт (Мануэль Гульде, 67'), Жорди Макенго, Рицу Доан, Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер (Чуквубуйке Адаму, 67'), Винченцо Грифо (Ноа Вайсхаупт, 78'), Лукас Хёлер (Роланд Шаллаи, 78'), Михаэль Грегорич (Мерлин Рёль, 67') Олимпиакос: Александрос Пасхалакис, Франсиско Ортега, Андреас Нтои, Панайотис Рецос, Родинеи (Кини Марин, 84'), Костас Фортунис, Даниэл Поденсе (Георгиос Масурас, 50'), Мади Камара, Сотириос Александропулос (Висенте Иборра, 46'), Сантьяго Эссе (Жоау Карвалью, 84'), Айюб Эль-Кааби (Юссеф Эль-Араби, 84') Предупреждения: Сантьяго Эссе (35'), Панайотис Рецос (58'), Висенте Иборра (83')
В параллельной встрече «Вест Хэм» играл с «Бачкой Тополой». Английский клуб победил 1:0. Решающий мяч забил Томаш Соучек.
Футбол. Лига Европы. Группа A
ТСЦ — Вест Хэм 0:1
Гол: 0:1 Томаш Соучек (89') ТСЦ: Велько Илич, Горан Антонич, Йосип Чалушич, Неманья Петрович, Милош Цветкович, Неманья Стоич, Милан Радин (Милош Вулич, 76'), Никола Кувелич (Йован Влалуки, 76'), Александар Чиркович (Бенце Шош, 86'), Ифет Джаковац, Урош Милованович (Милош Пантович, 76') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел (Эмерсон, 79'), Наиф Агер, Константинос Мавропанос, Бенджамин Джонсон (Тило Керер, 79'), Лукас Пакета, Пабло Форнальс, Джеймс Уорд-Праус, Томаш Соучек, Дивин Мубама (Дэнни Ингс, 67'), Саид Бенрахма (Максвелл Корне, 67') Предупреждения: Неманья Петрович (45'), Пабло Форнальс (55'), Йосип Чалушич (63'), Эмерсон (87')
Календарь и таблица Лиги Европы
«Вест Хэм» и «Фрайбург» набрали по 12 очков и пробились в плей-офф Лиги Европы. Далее в группе А расположились «Олимпиакос» (4) и «Бачка-Топола» (2).