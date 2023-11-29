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    «Нант» уволил главного тренера Аристуи

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Нант
    Пьер Аристуи покинул пост главного тренера «Нанта». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

    «Нант»
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    «Нант»

    «Футбольный клуб "Нант" объявляет о приостановлении с сегодняшнего утра тренерских обязанностей Пьера Аристуи и его персонала в профессиональной команде. В течение дня клуб объявит имя его сменщика.

    ФК "Нант" особенно хотел бы поблагодарить Пьера Аристуи и его помощников, которые вложили все свои человеческие качества и талант в работу в клубе. Оценённые всеми, они, в частности, позволили клубу сохранить место в Лиге 1 в конце прошлого сезона», — говорится в сообщении клуба.

    «Нант» идет 11-м в таблице французской Лиги 1. Клуб набрал 15 очков в 13 встречах.

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