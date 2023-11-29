«Нант» уволил главного тренера Аристуи

покинул пост главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб "Нант" объявляет о приостановлении с сегодняшнего утра тренерских обязанностей Пьера Аристуи и его персонала в профессиональной команде. В течение дня клуб объявит имя его сменщика.

ФК "Нант" особенно хотел бы поблагодарить Пьера Аристуи и его помощников, которые вложили все свои человеческие качества и талант в работу в клубе. Оценённые всеми, они, в частности, позволили клубу сохранить место в Лиге 1 в конце прошлого сезона», — говорится в сообщении клуба.

«Нант» идет 11-м в таблице французской Лиги 1. Клуб набрал 15 очков в 13 встречах.