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    Луис Энрике: «ПСЖ» играл лучше «Ньюкасла» и заслуживал победы

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал ничью в домашнем матче с «Ньюкаслом» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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    «Мы заслуживали победы. Мы провели идеальный матч, играли лучше "Ньюкасла", и результат не отражает того, что происходило на поле. Но это футбол.

    Мбаппе разочарован игрой в атаке? Это футбол, это не баскетбол. Мы одна из самых результативных команд в Европе, но сегодня не получалось. Тяжело, когда мяч не хочет залетать в ворота. Мы долго уступали в счете, и я очень рад, что команда не упала духом и смогла поддерживать высокий уровень игры.

    Задача — выйти в плей-офф с первого места. Мы все еще хозяева своей судьбы в этом турнире», — приводит слова испанского специалиста L’Équipe.

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