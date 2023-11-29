Луис Энрике: «ПСЖ» играл лучше «Ньюкасла» и заслуживал победы

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал ничью в домашнем матче с «Ньюкаслом» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы заслуживали победы. Мы провели идеальный матч, играли лучше "Ньюкасла", и результат не отражает того, что происходило на поле. Но это футбол.

Мбаппе разочарован игрой в атаке? Это футбол, это не баскетбол. Мы одна из самых результативных команд в Европе, но сегодня не получалось. Тяжело, когда мяч не хочет залетать в ворота. Мы долго уступали в счете, и я очень рад, что команда не упала духом и смогла поддерживать высокий уровень игры.

Задача — выйти в плей-офф с первого места. Мы все еще хозяева своей судьбы в этом турнире», — приводит слова испанского специалиста L’Équipe.