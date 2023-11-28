В 23:00 28.11.2023 Манчестер Сити и РБ Лейпциг начнут матч в группе G Лиги чемпионов.

Манчестер Сити — РБ Лейпциг

Последний матч между собой: РБ Лейпциг — Манчестер Сити 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Манчестер Сити»).

Трансляция

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