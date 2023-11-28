28 ноября в Манчестере в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «РБ Лейпциг». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы мечтает повторить прошлый сезон. Взять Лигу чемпионов англичанам теперь будет сложнее.

Правда, в группе команда не испытывает особых сложностей. Все четыре первых матча в своем квартете подопечные Гвардиолы выиграли и уже вышли в плей-офф.

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«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 13 сыгранных матчей, в которых набрал 29 очков, с отставанием в один балл от лидера «Арсенала».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при двух ничьих в последних из них после пяти побед кряду, так что гостям будет сложно рассчитывать на успех.

«РБ Лейпциг»

Команда выдает интересный футбол в нынешнем сезоне, забивая довольно много голов. «Лейпциг» занимает 2-е место в своей группе ЛЧ и обеспечил себе место в плей-офф турнира, но команда способна замахнуться и на 1-ю строчку.

Клуб уже который год ходит вокруг да около лидерских мест в Бундеслиге, но что-то всерьез претендовать на 1-ю строчку пока не получается. После 12-ти туров «Лейпциг» занимает 5-е место в таблице с 23 очками в активе.

«Быки» отстают от 1-й позиции аж на 11 очков. По большому счету они ведут только борьбу за попадание в Лигу чемпионов, ведь до 4-й строчки один балл.

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел три поражения при двух победах, так что у гостей немного шансы на выигрыш.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити» коэффициент на победу которого равен 1,34. Успех «Лейпцига» оценивается в 8,68, ничья — в 5,56.

В трех из четырех последних матчей хозяев и трех последних поединках гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,79.

Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 2,25, ведь в четырех из семи последних матчей хозяева победили при тотал больше 2,5 голов.

Еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» за 6.81.