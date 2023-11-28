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    Игнашевич: Ничья — справедливый итог

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» (2:2).

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Конечно, не дотерпели. К сожалению, не удалось подарить победу болельщикам, которые давно её ждут. Некоторое разочарование присутствует.

    "Балтика" более раскрепощённо чувствует себя в кубковых матчах, чем в чемпионате? Не сказал бы так. Неплохо вошли в игру. Но первый тайм мы не очень хорошо сыграли, не очень качественно. Во втором тайме уже продышались, уже была другая история. Наверное, второй тайм надо взять за основу.

    Можно назвать итог встречи справедливым? Да. Ничья — справедливый итог. Если бы в прошлом сезоне мы хотя бы иногда играли с такими командами, как "Локомотив", то мы умели бы терпеть. У нас состав был укомплектован футболистами вторых дивизионов. Уровень чемпионата в РПЛ, темп, скорость — всё это выше. Поэтому нам тяжело», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

    Ответный матч между «Локомотивом» и «Балтикой» пройдет 12 марта 2024 года в Москве.

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