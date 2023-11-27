Йошко Гвардиол: Гвардиола очень внимателен к мелочам и старается делать тебя лучшим

Защитник «Манчестер Сити»поделился впечатлениями от работы с главным тренером «горожан»

«Хосеп совсем другой. Больше всего мне нравится то, что он рассматривает каждую деталь, стараясь сделать тебя лучшим в любой роли и позиции. Для меня большая честь учиться у него и, надеюсь, я стану здесь лучшим игроком и человеком», — цитирует слова 21-летнего хорвата пресс-служба «Ман Сити» в собственной соцсети Х.

Йошко Гвардиол стал игроком «Ман Сити» в летнее трансферное окно, перейдя за € 90 млн из «Лейпцига». В текущем сезоне он сыграл 13 матчей за «горожан», но пока не является твердым игроком основного состава.