В 16:00 26.11.2023 Родина и Енисей начнут матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

Родина — Енисей

Последний матч между собой: Енисей — Родина 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Родина» — «Енисей» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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