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    «Родина» — «Енисей». Ставка (к. 2.11) и прогноз на Первую лигу 26 ноября 2023 года

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    «Енисей»
    «Родина» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 16:00 мск. «Родина» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Ноября 2023 года
    Родина
  • Москва
    •  Родина 16:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
    •

    «Родина»

    Эта команда наконец-то подтягивается к зоне стыков. На данный момент москвичи находятся на 7 месте, но явно поднимутся.

    Зато с реализацией у «Родины» дела обстоят отлично. В 19 поединках первенства команда отличилась 28 голами.

    Коэффициенты матча Родина — Енисей

    1X2Новым игрокам
  • 1.853.654.30Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Родина» на выезде не дала себя обыграть торпедовцам (1:1).

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    Интересно, что из пяти своих последних поединков «Родина» выиграла в трех. Да и вообще, команда сейчас находится на подъеме.

    И уж точно хозяева будут максимально активно атаковать. Нужно срочно подтягиваться к группе лидеров.

    «Енисей»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Красноярцы утвердились в роли середняка первого дивизиона.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 19 матчах в сетке ворот «Енисея» побывало уже 27 мячей.

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    • Свой последний поединок «Енисей» провел крайне неудачно. Дома команда уступила набравшему ход тульскому «Арсеналу» (0:2).

    Да и вообще, «Енисей» крайне нестабилен. «Шинник» команда победила (4:1), хотя до этого уступила «Акрону» (1:3).

    Наверняка «Енисей» постарается улучшить свое турнирное положение. Гости твердо намерены разжиться хотя бы баллом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Родины» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Енисея» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды явно способны прибавить, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.65.

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    «Родина» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Прогнозы на футбол. Голов будет много!
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