«Родина» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 16:00 мск. «Родина» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Родина»

Эта команда наконец-то подтягивается к зоне стыков. На данный момент москвичи находятся на 7 месте, но явно поднимутся.

Зато с реализацией у «Родины» дела обстоят отлично. В 19 поединках первенства команда отличилась 28 голами.

Коэффициенты матча Родина — Енисей 1X2Новым игрокам 1.853.654.30Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Родина» на выезде не дала себя обыграть торпедовцам (1:1).

Все прогнозы на футбол

Интересно, что из пяти своих последних поединков «Родина» выиграла в трех. Да и вообще, команда сейчас находится на подъеме.

И уж точно хозяева будут максимально активно атаковать. Нужно срочно подтягиваться к группе лидеров.

«Енисей»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Красноярцы утвердились в роли середняка первого дивизиона.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 19 матчах в сетке ворот «Енисея» побывало уже 27 мячей.

Свой последний поединок «Енисей» провел крайне неудачно. Дома команда уступила набравшему ход тульскому «Арсеналу» (0:2).

Да и вообще, «Енисей» крайне нестабилен. «Шинник» команда победила (4:1), хотя до этого уступила «Акрону» (1:3).

Наверняка «Енисей» постарается улучшить свое турнирное положение. Гости твердо намерены разжиться хотя бы баллом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Родины» предлагают — 1.90.

На викторию «Енисея» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.40.

Обе команды явно способны прибавить, так что наверняка будут максимально активны в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.65.