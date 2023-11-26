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    «Нант» сыграл вничью с «Гавром», «Монпелье» дома проиграл «Бресту»

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    В воскресенье, 26 ноября, подошли к концу еще два матча чемпионата Франции.

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    «Нант»

    «Нант» и «Гавр» не выявили сильнейшего. Команды сыграли вничью 0:0.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Нант — Гавр 0:0
    Нант: Альбан Лафон, Дуглас, Жан-Кевин Дюверн, Жан-Шарль Кастеллетто, Эрай Джёмерт, Ронаэль Пьер-Габриэль (Жауэн Аджам, 77'), Педро Чиривелья, Мусса Сиссоко (Самуэль Мутуссами, 77'), Игнатиус Кнеп Ганаго (Adson, 59'), Мостафа Мохамед (Маттис Аблин, 59'), Моузес Саймон Гавр: Артур Десма, Кристофер Опери, Лоик Него (Андре Айю, 65'), Готье Льорис (Йоанн Сальмье, 80'), Этьен Юте-Кинкуэ, Аруна Санганте, Антуан Жужу (Эммануэль Сабби, 65'), Абдулайе Туре, Далер Кузяев, Энди Логбо (Rassoul N'Diaye, 46'), Набиль Алиуи (Ясин Кехта, 71') Предупреждения: Ронаэль Пьер-Габриэль (45'), Rassoul N'Diaye (85'), Аруна Санганте (90 + 6') Удаление: Андре Айю (67')

    «Канарейки» набрали 15 очков и поднялись на 10-е место в таблице. У «Гавра» 16 очков и девятая строчка.

    В параллельном матче «Монпелье» принимал «Брест». Хозяева уступили со счетом 1:3.

    В составе победителей голы забили Максим Эстеве, Матиас Лаж и Камори Думбия.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монпелье — Брест 1:3
    Голы: 0:1 Максим Эстеве (автогол) (20'), 1:1 Тежи Саванье (пенальти) (51'), 1:2 Матиас Перейра Лаж (64'), 1:3 Камори Думбия (90 + 3') Монпелье: Бенжамен Леком, Фалайе Сако, Кики, Максим Эстеве, Тео Сент-Люс, Жорис Шотар (Арно Норден, 82'), Жордан Ферри, Тежи Саванье, Халил Файад (Вахби Хазри, 66'), Мусса Аль-Тамари, Акор Адамс Брест: Марко Бизот, Жереми ле Дуарон (Матиас Перейра Лаж, 63'), Брэдли Локо, Жюльен Ле Кардинал, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Уго Маньетти (Adrien Lebeau, 88'), Пьерр Лис-Мелу, Махди Камара (Жонас Мартен, 88'), Мартин Сатриано (Стив Мунье, 63'), Ромен дель Кастильо (Камори Думбия, 75') Предупреждения: Тежи Саванье (24'), Пьерр Лис-Мелу (30'), Ромен дель Кастильо (45'), Акор Адамс (90 + 6')

    «Брест» набрал 21 очко и поднялся на четвертую позицию в таблице Лиги 1.

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    «Монпелье» (12) располагается на 14-м месте.

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