Хау прокомментировал разгромную победу над «Челси»

Главный тренер «Ньюкасла»подвел итоги крупной победы над «Челси» (4:1) в матче 13-го тура АПЛ.

«Это была настоящая демонстрация характера команды. Мы действительно попросили игроков активизироваться, и мы заслужили победу. Сегодняшний день принес нам много позитива.

Лидеры в команде задают тон — Джамаал Ласселлс, Киран Триппьер, Мэтт Ритчи. Они следят за тем, чтобы мы не сдавались. Если вы разобщены и отходите от своих принципов, то у вас будут проблемы. Мы стараемся быть собой», — приводит слова Хау ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

«Ньюкасл» занимает шестое место в таблице АПЛ с 23 очками в активе. «Челси» — на десятой позиции (16).