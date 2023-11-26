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    Хау прокомментировал разгромную победу над «Челси»

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    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подвел итоги крупной победы над «Челси» (4:1) в матче 13-го тура АПЛ.

    Эдди Хау
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    Эдди Хау

    «Это была настоящая демонстрация характера команды. Мы действительно попросили игроков активизироваться, и мы заслужили победу. Сегодняшний день принес нам много позитива.

    Лидеры в команде задают тон — Джамаал Ласселлс, Киран Триппьер, Мэтт Ритчи. Они следят за тем, чтобы мы не сдавались. Если вы разобщены и отходите от своих принципов, то у вас будут проблемы. Мы стараемся быть собой», — приводит слова Хау ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ньюкасл» занимает шестое место в таблице АПЛ с 23 очками в активе. «Челси» — на десятой позиции (16).

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