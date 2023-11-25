26 ноября в 17:00 по московскому времени лондонский «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Астон Виллы». За ходом встречи 13-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» по итогам 12-ти туров чемпионата занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. На счету команды 8 побед при 2-х ничьих и 2-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей «шпор» составляет 24:15.

В крайнем туре АПЛ перед перерывом на матчи сборных «Тоттенхэм» отправился в гости к «Вулверхэмптону». Лондонцы открыли счет уже на 3-й минуте, но не смогли увезти даже ничью, пропустив два гола в компенсированное ко второму тайму время (1:2).

Это поражение стало для «Тоттенхэма» вторым подряд. Ранее подопечные Постекоглу вдевятером крупно уступили дома «Челси» (1:4).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» расположилась вслед за «Тоттенхэмом», заняв пятую строчку по итогам 12-ти туров. На счету бирмингемской команды 25 очков: 8 побед, одна ничья и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 29:17.

У «Астон Виллы» 3 победы в 4-х крайних турах АПЛ. За этот период подопечные Унаи Эмери дома уверенно обыграли «Вест Хэм» (4:1), «Лутон» (3:1) и «Фулхэм» (3:1) и всухую уступили на выезде «Ноттингем Форест» (0:2).

В ноябре «вилланы» также успешно сыграли матч 4-го тура группового этапа Лиги Конференций, одержав верх на домашней арене над голландским «АЗ Алкмар» (2:1).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Астон Вилла» оба раза обыграла своего соперника — 2:0 в гостях и 2:1 дома. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Тоттенхэма» 7 побед, бирмингемцы оказались сильнее в 3-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.54.