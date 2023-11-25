ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 13-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм Астон Вилла
    Вся лентаСамое главное
    Джаред Каннонир и Шон Стрикленд5 бойцов UFC, способных отобрать титул у Стрикленда Сон Хын Мин и Бреннан Джонсон«Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Онлайн «Арсенал»«Брентфорд» — «Арсенал» 0:1. Онлайн
  • 22:26
    • Гол Хаверца обеспечил «Арсеналу» гостевую победу над «Брентфордом»
  • 22:02
    • «Спартак» обыграл «Балтику»
  • 20:00
    • СКА по буллитам победил «Торпедо»
  • 19:57
    • «Ньюкасл» на своем поле разгромил «Челси» в матче АПЛ
  • 19:38
    • «Боруссия» Д добыла волевую победу над «Боруссией» М, «Лейпциг» проиграл «Вольфсбургу»
  • 19:32
    • «Байер» разгромил «Вердер» и вернулся на первое место
  • 19:28
    • «Динамо» обыграло ЦСКА в матче РПЛ, у Бителло — дубль
    Все новости спорта
    Сон Хын Мин и Бреннан Джонсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сон Хын Мин и Бреннан Джонсон
    26 ноября в 17:00 по московскому времени лондонский «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Астон Виллы». За ходом встречи 13-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» по итогам 12-ти туров чемпионата занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. На счету команды 8 побед при 2-х ничьих и 2-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей «шпор» составляет 24:15.

    В крайнем туре АПЛ перед перерывом на матчи сборных «Тоттенхэм» отправился в гости к «Вулверхэмптону». Лондонцы открыли счет уже на 3-й минуте, но не смогли увезти даже ничью, пропустив два гола в компенсированное ко второму тайму время (1:2).

    Это поражение стало для «Тоттенхэма» вторым подряд. Ранее подопечные Постекоглу вдевятером крупно уступили дома «Челси» (1:4).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» расположилась вслед за «Тоттенхэмом», заняв пятую строчку по итогам 12-ти туров. На счету бирмингемской команды 25 очков: 8 побед, одна ничья и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 29:17.

    У «Астон Виллы» 3 победы в 4-х крайних турах АПЛ. За этот период подопечные Унаи Эмери дома уверенно обыграли «Вест Хэм» (4:1), «Лутон» (3:1) и «Фулхэм» (3:1) и всухую уступили на выезде «Ноттингем Форест» (0:2).

    В ноябре «вилланы» также успешно сыграли матч 4-го тура группового этапа Лиги Конференций, одержав верх на домашней арене над голландским «АЗ Алкмар» (2:1).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Астон Вилла» оба раза обыграла своего соперника — 2:0 в гостях и 2:1 дома. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Тоттенхэма» 7 побед, бирмингемцы оказались сильнее в 3-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.54.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кадис — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Рома — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры