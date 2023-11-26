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    «Шпоры» будут сильнее бирмингемцев

    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол 26 ноября 2023 года

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    «Тоттенхэм»
    В воскресенье, 26 ноября, в 13 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против бирмингемской «Астон Виллы». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Ноября 2023 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Тоттенхэм»

    С 26 набранными очками «Тоттенхэм» находится на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ. Причем отставание от первого «Ман Сити» составляет лишь два балла.

    «Шпоры» отлично провели первые десять туров первенства. В этот период они выиграли восемь игр и дважды сыграли вничью, и на тот момент шли во главе турнирки.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Астон Вилла

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    Однако последующие две игры лондонский клуб проиграл, крупно уступив в дерби «Челси» со счетом 1:4 и потерпев выездное фиаско от «Вулверхэмптона» 1:2 в прошлом туре.

    Все прогнозы на футбол

    При своих зрителях «Тоттенхэм» в текущем чемпионата провел пока пять встреч, выиграв в четырех из них и потерпев одну неудачу.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» в турнирной таблице чемпионата Англии идет вслед за своем предстоящим противником, имея в своем активе на балл меньше.

    Коллектив из Бирмингема выиграл в текущем первенстве восемь встреч из 12 проведенных, раз сыграл вничью и потерпел три поражения, забил 29 голов при 17 пропущенных.

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    • В своей последней игре чемпионата Англии «Виллианы» на своем поле обыграли со счетом 3:1 «Фулхэм», а туром ранее они неожиданно уступили на выезде «Ноттингему» 0:2.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Астон Вилла» потерпела три фиаско за шесть сыгранных встреч, два матча она выиграла и расписала одну ничью.

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    В прошлогоднем розыгрыше АПЛ «Астон Вилла» дважды обыграла «Тоттенхэм» (2:1 и 2:0), а сезоном ранее обе встречи остались за «шпорами» — 2:1 и 4:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тоттенхэма» — 2.54, победа «Астон Виллы» — 2.69, ничья — 4.01.

    «Тоттенхэм» должен воспользоваться нестабильной игрой «Астон Вилла» в гостевых поединках и прервет свою серию неудач, выиграв этот поединок.

    И еще ставим здесь на верховой тотал, ведь обе команды демонстрирует в этом сезоне отменную результативность.

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    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Прогнозы на футбол. «Шпоры» будут сильнее бирмингемцев
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