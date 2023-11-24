25 ноября в 20:30 «Брентфорд» дома сыграет против «Арсенала». За ходом матча 13-го тура АПЛ приглашаем вас следить с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Брентфорд»

Команда из одноименного города находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков в 12-ти матчах. На счету «пчёл» по 4 победы, ничьи и поражений. Разница забитых и пропущенных мячей «Брентфорда» составляет 19:17.

В предыдущем туре коллектив Томаса Франка прервал трехматчевую победную серию, разгромно уступив на выезде «Ливерпулю» (0:3).

До этого «Брентфорд» набрал 9 очков из 9-ти, поочередно обыграв «Бёрнли» (3:0), «Челси» (2:0) и «Вест Хэм» (3:2).

«Арсенал»

«Канониры» делят вторую строчку с «Ливерпулем» в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков. В 12-ти матчах «Арсенал» одержал 8 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 26:10.

В ноябре «Арсенал» сыграл 4 матча, в которых одержал две победы и дважды уступил. Сначала подопечные Микеля Артеты вылетели из Кубка английской лиги от «Вест Хэма» (1:3), а затем потерпели первое поражение в АПЛ, проиграв «Ньюкаслу» (0:1).

Затем «Арсенал» всухую одолел «Севилью» (2:0) в 4-м туре Лиги Чемпионов, а в крайнем туре чемпионата Англии разобрался с новичками из «Бёрнли» (3:1).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» на выезде разгромил соперника со счетом 3:0, а встреча на «Эмирейтс» завершилась вничью (1:1). Команды также встречались между собой в 1/16 финала текущего розыгрыша Кубка английской лиги, где сильнее оказались «канониры» (1:0).

Всего в 6-ти официальных очных матчах на счету «Арсенала» 4 победы, один раз выиграл «Брентфорд» и однажды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брентфорд» — «Арсенал» с коэффициентом 1.91.