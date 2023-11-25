25 ноября в матче 13-го тура чемпионата Англии сыграют «Брентфорд» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» по итогам 12 туров располагается на 11-й строчке в таблице. Команда набрала 16 очков: одержала 4 победы, потерпела 4 поражения и 4 раза сыграла вничью.

С 21 октября по 4 ноября у «Брентфорда» были три победы кряду. Команда одолела «Бернли» (3:0), «Челси» (2:0) и «Вест Хэм» (3:2), но потом серию прервал «Ливерпуль» (0:3).

Коэффициенты матча Брентфорд — Арсенал Лондон 1X2Новым игрокам 4.803.801.77Бонус$9500

«Брентфорд» до 27 сентября никак не мог победить на своем поле. Болельщики были очень расстроены. Но в последних двух домашних встречах набраны 6 очков.

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«Брентфорд» претендует на роль крепкого середняка. Команда находится на приличном расстоянии от зоны вылета. У фанатов «Брентфорда» пока нет поводов для беспокойства.

«Арсенал»

«Арсенал», как и в прошлом сезоне, сразу включился в борьбу за чемпионство. Команда сделала работу над ошибками и вновь находится среди лидеров. Удастся ли выиграть золото теперь?

«Канониры» в 12 встречах набрали 27 очков. Клуб идет на 3-м месте, но отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет лишь одно очко.

Ноябрь нельзя назвать удачным месяцем для «Арсенала». Сначала команда проиграла в АПЛ две встречи кряду — «Вест Хэму» и «Ньюкаслу». Но потом победы над «Севильей» и «Бернли» немного подняли настроение опечаленным фанатам «канониров».

«Арсеналу» будет непросто завоевать три очка. Хозяева дадут бой фавориту. Стоит отметить, что в последних пяти выездных матчах во всех турнирах лондонцы добились лишь одной победы.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Их победа котируется за 1.80. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.80. Ничья оценена — в 3.84.

Можно сделать ставку на победу «Арсенала» с коэффициентом 1.80.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито больше двух голов за 1.91.