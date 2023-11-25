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    «Брентфорд» — «Арсенал». Ставка (к. 1.91) и прогноз на АПЛ 25 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Арсенал»
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    Александр Зинченко
    25 ноября в матче 13-го тура чемпионата Англии сыграют «Брентфорд» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Ноября 2023 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 20:30 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» по итогам 12 туров располагается на 11-й строчке в таблице. Команда набрала 16 очков: одержала 4 победы, потерпела 4 поражения и 4 раза сыграла вничью.

    С 21 октября по 4 ноября у «Брентфорда» были три победы кряду. Команда одолела «Бернли» (3:0), «Челси» (2:0) и «Вест Хэм» (3:2), но потом серию прервал «Ливерпуль» (0:3).

    Коэффициенты матча Брентфорд — Арсенал Лондон

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    «Брентфорд» до 27 сентября никак не мог победить на своем поле. Болельщики были очень расстроены. Но в последних двух домашних встречах набраны 6 очков.

    Все прогнозы на футбол

    «Брентфорд» претендует на роль крепкого середняка. Команда находится на приличном расстоянии от зоны вылета. У фанатов «Брентфорда» пока нет поводов для беспокойства.

    «Арсенал»

    «Арсенал», как и в прошлом сезоне, сразу включился в борьбу за чемпионство. Команда сделала работу над ошибками и вновь находится среди лидеров. Удастся ли выиграть золото теперь?

    «Канониры» в 12 встречах набрали 27 очков. Клуб идет на 3-м месте, но отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет лишь одно очко.

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  • 16/11/2023

    • Ноябрь нельзя назвать удачным месяцем для «Арсенала». Сначала команда проиграла в АПЛ две встречи кряду — «Вест Хэму» и «Ньюкаслу». Но потом победы над «Севильей» и «Бернли» немного подняли настроение опечаленным фанатам «канониров».

    «Арсеналу» будет непросто завоевать три очка. Хозяева дадут бой фавориту. Стоит отметить, что в последних пяти выездных матчах во всех турнирах лондонцы добились лишь одной победы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. Их победа котируется за 1.80. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.80. Ничья оценена — в 3.84.

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    Можно сделать ставку на победу «Арсенала» с коэффициентом 1.80.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито больше двух голов за 1.91.

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