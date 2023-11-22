В 02:30 22.11.2023 Уругвай и Боливия начнут матч в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу.

Уругвай — Боливия

Последний матч между собой: Боливия — Уругвай 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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