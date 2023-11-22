2-й таймХорватия — АрменияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруно Петкович и Марио ПашаличХорватия — Армения. Онлайн
  • 21:58
    • «Динамо» разобралось с «Ак Барсом»
  • 21:52
    • «Локомотив» одолел «Спартак» в матче КХЛ
  • 20:07
    • Команды Месси и Роналду сыграют между собой в феврале
  • 19:23
    • «Авангард» в овертайме обыграл «Трактор»
  • 14:10
    • Дзагоев объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Уругвай — Боливия смотреть онлайн

    22.11.2023 в 02:30 начнется матч в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу Уругвай — Боливия

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Уругвая Сборная Боливии
    В 02:30 22.11.2023 Уругвай и Боливия начнут матч в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Уругвай — Боливия

    Последний матч между собой: Боливия — Уругвай 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Смотреть онлайн

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры УругвайБоливия доступны сотни других матчей.

    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уругвай» — «Боливия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Уругвай — Боливия.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 22.11.2023. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразильцы дома могут взять верх над Аргентиной
  • Бразилия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • Выиграет ли Румыния группу в борьбе со Швейцарией?
  • Румыния — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Польша не оставит шансов сборной Латвии?
  • Польша — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бразилия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бунедкор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Томлянович — Оз
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гастон — Бранкаччо
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Куктош — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Пеллегрино
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Монне — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры