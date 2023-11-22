22 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Уругвая и Боливии. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 мск. Уругвай — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уругвай

Уругвай хорошо начал квалификацию ЧМ-2026. Ранее команда одержала сенсационную победу над Аргентиной. 17 ноября уругвайцы в гостях одолели действующего чемпиона мира со счетом 2:0.

Сборная Уругвая набрала 10 очков в пяти встречах. Команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. В таблице Уругвай идет на втором месте, отставая от лидирующей Аргентины на два очка.

В отборе на ЧМ-2026 Уругвай лишь раз разочаровал поклонников. Это произошло 13 сентября, когда команда в гостях уступила Эквадору со счетом 1:2.

Все прогнозы на футбол

Уругвай дома играет очень удачно. Не так давно сборная на своем поле взяла верх над Бразилией (2:0). Шансы хозяев на победу выглядят высокими.

Боливия

В отборочном турнире ЧМ-2026 Боливия пока идет в числе аутсайдеров. Сборная занимает в таблице предпоследнее, 9-е место, набрав три очка.

В пяти матчах у боливийцев четыре поражения. До этого команда уступила Бразилии, Аргентине, Эквадору и Парагваю, пропустив в сумме за 360 минут 11 мячей.

Единственная победа в квалификации была одержана 16 ноября. Боливия принимала Перу и взяла верх над соперником со счетом 2:0.

Боливия в гостях играет очень слабо. На чужих полях команда очень часто проигрывает. Скорее всего, предстоящая встреча не станет исключением.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 1.10. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 26.00. Ничья оценена — в 9.30.

У хозяев не возникнет проблем. Разница в классе между командами слишком велика.

Можно сделать ставку на победу Уругвая с форой (-2.5) с коэффициентом 2.06.

Еще один наш прогноз — команды забьют минимум три гола за 1.74.