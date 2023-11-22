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    Уругвайцы добьются разгромной победы

    Уругвай — Боливия. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 22 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Уругвай — Боливия
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    Сборная Уругвая
    22 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Уругвая и Боливии. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 мск. Уругвай — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 22 Ноября 2023 года
    Уругвай
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    •  Уругвай 02:30 Боливия Боливия
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    Уругвай

    Уругвай хорошо начал квалификацию ЧМ-2026. Ранее команда одержала сенсационную победу над Аргентиной. 17 ноября уругвайцы в гостях одолели действующего чемпиона мира со счетом 2:0.

    Сборная Уругвая набрала 10 очков в пяти встречах. Команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. В таблице Уругвай идет на втором месте, отставая от лидирующей Аргентины на два очка.

    В отборе на ЧМ-2026 Уругвай лишь раз разочаровал поклонников. Это произошло 13 сентября, когда команда в гостях уступила Эквадору со счетом 1:2.

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    Уругвай дома играет очень удачно. Не так давно сборная на своем поле взяла верх над Бразилией (2:0). Шансы хозяев на победу выглядят высокими.

    Боливия

    В отборочном турнире ЧМ-2026 Боливия пока идет в числе аутсайдеров. Сборная занимает в таблице предпоследнее, 9-е место, набрав три очка.

    В пяти матчах у боливийцев четыре поражения. До этого команда уступила Бразилии, Аргентине, Эквадору и Парагваю, пропустив в сумме за 360 минут 11 мячей.

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    • Единственная победа в квалификации была одержана 16 ноября. Боливия принимала Перу и взяла верх над соперником со счетом 2:0.

    Боливия в гостях играет очень слабо. На чужих полях команда очень часто проигрывает. Скорее всего, предстоящая встреча не станет исключением.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 1.10. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 26.00. Ничья оценена — в 9.30.

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    У хозяев не возникнет проблем. Разница в классе между командами слишком велика.

    Можно сделать ставку на победу Уругвая с форой (-2.5) с коэффициентом 2.06.

    Еще один наш прогноз — команды забьют минимум три гола за 1.74.

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    Уругвай — Боливия: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 22.11.2023. Прогнозы на футбол. Уругвайцы добьются разгромной победы
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